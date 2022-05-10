Vila Nova x Fluminense: onde assistir, desfalques e prováveis escalações da terceira fase da Copa do Brasil

A quarta-feira será de decisão na Copa do Brasil. No Estádio Serra Dourada, o Vila Nova recebe o Fluminense, às 21h30, pela volta da terceira fase do torneio. As duas equipes decidirão quem avança para as oitavas de final e vem confiantes para o duelo. Por um lado, Diniz ainda não perdeu no comando do Tricolor, com uma vitória e um empate. Por outro, Higo Magalhães encerrou um jejum de vitórias após nove rodadas. O Time de Guerreiros carrega a vantagem de apenas um gol, logo, o confronto está aberto para as duas equipes. A partida será transmitida pela Rede Globo, SporTV, Premiere e Tempo Real do LANCE!Na última rodada, o Vila Nova venceu o Náutico por 2 a 0, no OBA, e restaurou o clima de confiança no elenco. Assim, a equipe vem confiante para o duelo com o Flu. Para a partida, Higo Magalhães não poderá contar com Daniel Amorim, que já atuou na competição pelo Tombense e, por isso, está impedido de participar pelo Tigrão. Ainda há dúvida, mas o técnico pode ter retorno de Willian Formiga, que vem recuperando a forma física após lesão, pode ser titular. No jogo de ida, o Tricolor arrancou uma virada por 3 a 2 sobre o Vila Nova, que garantiu a vantagem para quarta. O Fluminense terá mais um desfalque para o jogo. Além de Felipe Melo, que vive os últimos dias de transição após cirurgia no joelho, PH Ganso não viajou com o elenco. O camisa 10 sofreu uma lesão muscular posterior da coxa direita, no empate contra o Palmeiras pelo Brasileirão, e não tem previsão de volta aos gramados. Por outro lado, Diniz terá o retorno de Jhon Arias. O jogador havia sentido dores no tornozelo direito e ficou fora da última rodada. FICHA TÉCNICA ​Vila Nova x Fluminense