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futebol

VÍDEO: Willian Arão comemora marca de 300 jogos e projeta duelo contra a LDU

Camisa 5 do Flamengo atuará pelo clube pela 300ª vez. Duelo diante dos equatorianos será nesta quarta-feira e válido pela 5ª rodada do Grupo G da Libertadores, no Maracanã...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 14:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 14:05
O confronto desta quarta-feira, contra a LDU, às 21h, no Maracanã, será especial para Willian Arão. Mais longevo do atual elenco, o camisa 5 do Flamengo completará a marca de 300 jogos pelo clube, no duelo válido pela 5ª rodada do Grupo G da Libertadores. Veja no vídeo acima que ele falou sobre o feito simbólico e o jogo desta noite - que pode assegurar a vaga às oitavas.
+ Veja a tabela completa da Libertadores
TRAJETÓRIA DE ARÃO PELO FLAMENGO
São 170 vitórias, 70 empates e 59 derrotas de Willian Arão atuando pelo Flamengo, um aproveitamento de 65% dos pontos disputados. Acostumado a marcar em jogos decisivos, o camisa 5 já anotou 28 gols pelo Rubro-Negro.

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