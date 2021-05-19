VÍDEO: Willian Arão comemora marca de 300 jogos e projeta duelo contra a LDU

O confronto desta quarta-feira, contra a LDU, às 21h, no Maracanã, será especial para Willian Arão. Mais longevo do atual elenco, o camisa 5 do Flamengo completará a marca de 300 jogos pelo clube, no duelo válido pela 5ª rodada do Grupo G da Libertadores. Veja no vídeo acima que ele falou sobre o feito simbólico e o jogo desta noite - que pode assegurar a vaga às oitavas.