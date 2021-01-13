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Vídeo: Verdão quase se complicou e a torcida se desesperou | Atuações - Palmeiras 0 a 2 River Plate

Confira a repercussão das notas individuais do Alviverde na semifinal da Libertadores
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Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 18:00
Crédito: Reprodução
>> ATUAÇÕES: Palmeiras vai mal, mas Weverton garante classificação à final>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação

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