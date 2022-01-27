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VÍDEO: veja os melhores momentos de Marinho, a caminho do Flamengo, pelo Santos em 2020/21

Rubro-Negro está perto de anunciar o atacante de 31 anos...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 14:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 14:35
O primeiro reforço do Flamengo em 2022 está por detalhes burocráticos, como troca de documentos a fim de ser oficializado, para ser Marinho, de saída do Santos, que deve receber algo em torno de R$ 7 milhões para vendê-lo. E o LANCE! separou os melhores momentos do atacante de 31 anos nas temporadas 2020 e 2021. Assista ao vídeo acima.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
Marinho surge como opção em meio à saída de Michael, que assinou um contrato de três temporadas com o Al Hilal, da Arábia Saudita, nesta quinta-feira. Vale lembrar que Kenedy já havia deixado o Rubro-Negro - retornou de empréstimo ao Chelsea.
> Fla joga no sábado! Veja a tabela do Cariocão

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