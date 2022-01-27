VÍDEO: veja os melhores momentos de Marinho, a caminho do Flamengo, pelo Santos em 2020/21

O primeiro reforço do Flamengo em 2022 está por detalhes burocráticos, como troca de documentos a fim de ser oficializado, para ser Marinho, de saída do Santos, que deve receber algo em torno de R$ 7 milhões para vendê-lo. E o LANCE! separou os melhores momentos do atacante de 31 anos nas temporadas 2020 e 2021. Assista ao vídeo acima.

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Marinho surge como opção em meio à saída de Michael, que assinou um contrato de três temporadas com o Al Hilal, da Arábia Saudita, nesta quinta-feira. Vale lembrar que Kenedy já havia deixado o Rubro-Negro - retornou de empréstimo ao Chelsea.