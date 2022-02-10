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futebol

VÍDEO: Veja os gols e lances dos jogos da 5ª rodada do Campeonato Mineiro

Uberlândia x Villa Nova, Patrocinense x Caldense e Athletic x Tombense foram as partidas entre equipes do interior no Estadual de Minas Gerais desta quarta-feira,9 de fevereiro...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 23:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 23:59
A 5ª rodada do Campeonato Mineiro teve outros duelos além dos times da capital mineira (América-MG, Atlético-MG e Cruzeiro). As equipes do interior de Minas Gerais duelaram nesta quarta-feira, 9 de fevereiro, em três partidas.
Uberlândia e Villa Nova não saíram do 0 a 0, no Parque do Sabiá, no Triângulo Mineiro. O resultado foi ruim para as duas equipes. O Villa, com quatro pontos em cinco jogos, entrou na zona de rebaixamento. Está na 10ª posição. Já o Verdão é o oitavo, com cinco pontos.
No confronto entre Patrocinense e Caldense, os três pontos ficaram com a equipe de Poços de Caldas, que subiu na tabela, chegando aos nove pontos, ocupando a quinta colocação. Já a equipe de Patrocínio, com campanha ruim, caiu para a nona posição, com quatro pontos.
Por fim, o Athletic, grande surpresa da competição, venceu a Tombense em São João Del Rei por 1 a 0, se mantendo no G4 do Mineiro, com 10 pontos, na quarta posição. A equipe de Tombos, com sete pontos, ocupa a sétima colocação. Confira todos os lances e gols nos vídeos da matéria.
Veja aqui todos os resultados, classificação e jogos do Estadual de Minas Gerais. O empate entre Uberlândia e Villa Nova não foi bom para nenhum dos dois neste rodada do Mineiro-(Henrique Chendes/Villa Nova)

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