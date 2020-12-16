Vídeo: veja os gols do empate entre Cruzeiro e CSA pela Série B

O Cruzeiro vacilou mais uma vez em casa e não saiu de um empate com o CSA, por 1 a 1, gols de Pedro Lucas, com Rafael Sobis empatando para a Raposa. O resultado fez a equipe mineira subir para a 10ª posição, com 39 pontos, mas perdeu a chance de encostar nos times que estão mais perto do G4. O CSA também lamentou, pois ficou na sexta posição, com 45 pontos, evitando de voltar ao grupo de times que terão o acesso à primeira divisão em 2021.