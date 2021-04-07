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Vídeo: veja os gols do Cruzeiro na vitória sobre o Coimbra

A Raposa superou o time de Contagem com gols de Pottker e Felipe Augusto, chegando aos 14 pontos, na terceira colocação do Estadual de Minas Gerais...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 20:08

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 20:08
Coimbra e Cruzeiro entraram em campo nesta quarta-feira, 7 de abril, às 17h30, no Independência, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. A Raposa superou a Águia por 2 a 0, gols de William Pottker e Felipe Augusto, chegando aos 14 pontos, ocupando a terceira colocação. Já o time de Contagem está na 11ª posição, com cinco pontos, e luta pelo segundo ano seguido para não ser rebaixado. O técnico Eugênio Souza trabalha para achar um novo jeito de jogar que mantenha a equipe na elite estadual. Confira os gols da parida no vídeo acima. Felipe Augusto e Pottker garantiram os três pontos para a Raposa contra o Coimbra-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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