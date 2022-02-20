VÍDEO: veja os gols de Cruzeiro e Villa Nova pelo Mineiro

Cruzeiro e Villa Nova empataram neste domingo, 20 de fevereiro, às 11h, por 2 a 2, gols de Vitor Roque e Edu para a Raposa, com Geovane, contra, e Wesley, anotando os gols do Leão do Bonfim no Independência, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. A Raposa segue líder da competição, com 19 pontos, ampliando sua vantagem ante aos rivais no confronto. Já o Leão, sétimo, com nove pontos na classificação geral, ainda sonha com vaga na Série D e nas semifinais.