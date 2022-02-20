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VÍDEO: veja os gols de Cruzeiro e Villa Nova pelo Mineiro

O duelo entre Raposa e Leão foi movimentado  e o empate foi um resultado justo...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 16:54

LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2022 às 16:54
Cruzeiro e Villa Nova empataram neste domingo, 20 de fevereiro, às 11h, por 2 a 2, gols de Vitor Roque e Edu para a Raposa, com Geovane, contra, e Wesley, anotando os gols do Leão do Bonfim no Independência, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. A Raposa segue líder da competição, com 19 pontos, ampliando sua vantagem ante aos rivais no confronto. Já o Leão, sétimo, com nove pontos na classificação geral, ainda sonha com vaga na Série D e nas semifinais.
Próximos jogos Pelo Estadual, a Raposa volta a campo no dia 6 de março, quando faz o clássico contra o Atlético-MG, no Mineirão. O Villa, por sua vez, terá pela frente o América-MG, no sábado, 5, às 16h30, no Independência. O Cruzeiro terá antes, o Sergipe, fora de casa, pela Copa do Brasil, na quarta-feira, 23 de fevereiro. A Raposa segue líder do Campeonato Mineiro mesmo com o empate  diante do Villa-Reprodução/Twitter/Cruzeiro

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