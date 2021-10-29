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Video: veja os gols da vitória do Remo sobre o Cruzeiro em Belo Horizonte

A Raposa foi dominada pelo Leão, levou os três pontos e acabou de vez com as chances celestes de acesso à primeira divisão em 2022...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 23:57

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 23:57
Agora é oficial. O Cruzeiro vai jogar a Série B em 2022. Será o terceiro ano seguido da Raposa na segunda divisão nacional. A consolidação do mau ano azul veio com a derrota por 3 a 1, gols de Anderson Uchoa, Ronald e Jefferson para o Remo, com Eduardo Brock descontando para o time celeste. O duelo foi nesta quinta-feira, 28 de outubro, no Independência, pela 32ª rodada da competição. Com o resultado, o Remo chegou aos 41 pontos, subindo para a 11ª posição, enquanto o Cruzeiro caiu para 13ª colocação, ficando com 39 pontos, tendo de ficar atento aos rivais da parte de trás da tabela, para não ter uma desagradável surpresa com um rebaixamento à Série C. O Cruzeiro pode chegar no máximo a 57 pontos na competição, o que inviabiliza de vez qualquer chance de subir de divisão. O Remo ainda tem possibilidades mínimas, mas tem ciência que sua meta é ficar na segundona em 2022.

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