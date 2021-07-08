VÍDEO: Veja os gols da vitória do Galo sobre o Flamengo no Mineirão

Em jogo de gigantes e postulantes à taça, o Atlético-MG bateu um irreconhecível Flamengo com um ótimo segundo tempo. Após o intervalo, os mineiros construíram a vitória em apenas sete minutos e venceram por 2 a 1, com gols de Savarino, pela 10ª rodada do Brasileiro, no Mineirão. Willian Arão descontou já no fim. O triunfo de peso desta quarta-feira fez o Galo dormir no G4, na quarta colocação, com 19 pontos - sete a mais em relação ao Rubro-Negro, cujo técnico vê a pressão aumentar após a segunda derrota consecutiva. Veja os gols no vídeo acima.