VÍDEO: veja os gols da vitória do Cruzeiro sobre o Athletic pela semifinal do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro superou o Athletic mais uma vez e está na final do Campeonato O Cruzeiro superou o Athletic mais uma vez e está na final do Campeonato Mineiro depois de duas temporadas ausente da decisão estadual. A Raposa fez 2 a 1 no time de São João Del Rey, gols de João Paulo e Vitor Leque para a equipe azul, com Raphael Lucas descontando para o time o interior. O resultado garantiu a vaga celeste na decisão após o duelo deste sábado, 26 de março, ás 16h30, pelo jogo de volta das semifinais do Estadual, no Mineirão. O técnico Paulo Pezzolano administrou bem o jogo, teve o brilho mais uma vez de Vitor Roque, que se consolida no ataque celeste e como a necessidade de buscar o resultado era do Esquadrão de Aço, a equipe de BH conseguia espaços na defesa do Athletic, se impondo conquistando a passagem à decisão, que será no dia 3 de abril, domingo, no Mineirão, em jogo único.