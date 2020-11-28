Vídeo: veja os gols da derrota do Cruzeiro para o Confiança

O Cruzeiro decepcionou o seu torcedor e não conseguiu vencer em casa o Confiança. A equipe sergipana superou a Raposa por 2 a 1, gols de Renan Gorne e Guilherme Castilho, com Raul Cáceres descontando para os mineiros. A partida, disputada nesta sexta-feira, 27 de novembro, no Mineirão, foi válida pela 24ª rodada da Série B.

Com o triunfo, o Confiança subiu para a oitava posição, com 35 pontos, e já enxerga o grupo de times do G4. Já o Cruzeiro está mais perto do Z4, ao se manter na 15ª posição, com 28 pontos. O acesso fica cada vez mais improvável para o time azul.