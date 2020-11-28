Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vídeo: veja os gols da derrota do Cruzeiro para o Confiança

A Raposa caiu para os sergipanos dentro do Mineirão e fica cada vez mais longe do G4...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 23:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 nov 2020 às 23:45
O Cruzeiro decepcionou o seu torcedor e não conseguiu vencer em casa o Confiança. A equipe sergipana superou a Raposa por 2 a 1, gols de Renan Gorne e Guilherme Castilho, com Raul Cáceres descontando para os mineiros. A partida, disputada nesta sexta-feira, 27 de novembro, no Mineirão, foi válida pela 24ª rodada da Série B.
Com o triunfo, o Confiança subiu para a oitava posição, com 35 pontos, e já enxerga o grupo de times do G4. Já o Cruzeiro está mais perto do Z4, ao se manter na 15ª posição, com 28 pontos. O acesso fica cada vez mais improvável para o time azul.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Indígena da Aldeia Boa Esperança
Turismo étnico no ES: quatro aldeias para conhecer em Aracruz
Exposição em Aracruz convida o Público a reflitir sobre o Meio Ambiente
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 04 a 10 de maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados