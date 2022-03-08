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VÍDEO: Veja os bastidores do título do Fluminense na Taça Guanabara

Vídeo mostra discurso emocionado de Abel Braga e pedido de Fred para que o time ganhe tudo ao longo da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 19:01

Publicado em 08 de Março de 2022 às 19:01

O Fluminense garantiu, no último sábado, o título da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, ao vencer o Resende por 4 a 0 no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. As imagens de bastidores divulgadas pelo clube mostram a festa dos jogadores dentro e fora do campo. Há ainda um discurso do técnico Abel Braga e um óculos que Felipe Melo ganha com "ruf ruf" escrito.
Uma das entrevistas mais marcantes foi do atacante Fred. Ele segue fora se recuperando de uma lesão na coxa direita, mas foi até o estádio e levantou o troféu como capitão da equipe ao lado de Luccas Claro. No último ano de carreira, o camisa 9 afirmou que quer entrar para ganhar tudo que for possível.
- Certeza que vai ser o primeiro de muitos porque, do jeito que a gente está trabalhando, plantando há alguns anos, acho que somos merecedores de desfrutar disso. Temos final de Libertadores e poucos dias depois de Carioca. A gente vai entrar para ganhar tudo - disse.

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