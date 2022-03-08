VÍDEO: Veja os bastidores do título do Fluminense na Taça Guanabara

O Fluminense garantiu, no último sábado, o título da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, ao vencer o Resende por 4 a 0 no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. As imagens de bastidores divulgadas pelo clube mostram a festa dos jogadores dentro e fora do campo. Há ainda um discurso do técnico Abel Braga e um óculos que Felipe Melo ganha com "ruf ruf" escrito.

Uma das entrevistas mais marcantes foi do atacante Fred. Ele segue fora se recuperando de uma lesão na coxa direita, mas foi até o estádio e levantou o troféu como capitão da equipe ao lado de Luccas Claro. No último ano de carreira, o camisa 9 afirmou que quer entrar para ganhar tudo que for possível.