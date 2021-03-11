VÍDEO: Veja os bastidores de sessão publicitária no Corinthians

Todos torcedor gostaria de passar um tempinho perto dos jogadores do seu time. Então, confira a resenha dos atletas do Corinthians durante as gravações de conteúdos para o clube e patrocinadores.
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Publicado em 11 de Março de 2021 às 08:00
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