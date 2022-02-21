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futebol

VÍDEO: Veja os bastidores da vitória do Fluminense sobre o Volta Redonda

Tricolor venceu por 3 a 0 na oitava rodada do Carioca; imagens mostram Ganso ovacionado, Calegari celebrando o gol e valorização do resultado...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 12:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 12:59
O Fluminense garantiu a sétima vitória consecutiva ao bater o Volta Redonda por 3 a 0, no último sábado, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Com um time praticamente só de reservas, a equipe ressaltou a confiança antes da estreia na segunda fase da Libertadores, nesta terça-feira, em Bogotá, diante do Millonarios. As imagens de bastidores divulgadas pelo clube mostram a importância do placar largo depois de cinco 1 a 0.
- Ter uma paz, uma tranquilidade para viajar e dar mais confiança ainda do que já tem aqui dentro. Toda confiança que tem aqui dentro vai aumentar ainda mais hoje - disse Luccas Claro ainda no vestiário, antes de a bola rolar.
As imagens ainda mostram Paulo Henrique Ganso sendo ovacionado quando substituído e Calegari celebrando o primeiro gol com a camisa do Flu.
- Chegar bem lá na Colômbia, focados e com moral. Baita partida, goleada e agora é focar no próximo - disse o volante Nonato.
- Uma cobrança que a gente tinha era definir as partidas e hoje conseguimos fazer isso. Toda confiança que já tinha aqui dentro vamos levar para a nossa decisão - finalizou Luccas Claro.

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