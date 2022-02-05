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futebol

VÍDEO: Veja os bastidores da vitória do Fluminense sobre o Audax Rio

Tricolor garantiu o 1 a 0 ainda no primeiro tempo com um gol de Germán Cano, mas acabou ouvindo vaias a Abel no Luso-Brasileiro...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 16:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 16:56
O Fluminense divulgou, neste sábado, o vídeo de bastidores da vitória por 1 a 0 sobre o Audax Rio, na última quinta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. No Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, apesar das vaias a Abel Braga, Germán Cano marcou o gol que garantiu o resultado. Veja as cenas no player acima.
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A partida marcou as estreias do goleiro Fábio e do zagueiro David Duarte. Aniversariante da noite, Yago Felipe foi o capitão com as ausências de Nino e Fred. Apesar das críticas ao treinador, a torcida fez festa ao longo dos 90 minutos.
- Uma alegria enorme marcar meu primeiro gol com a camisa do Fluminense. Todos estão felizes e eu espero fazer mais. É importante que o torcedor dê apoio, nos faz jogar mais - disse Germán Cano.

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