VÍDEO: Veja os bastidores da vitória do Fluminense sobre o Audax Rio

O Fluminense divulgou, neste sábado, o vídeo de bastidores da vitória por 1 a 0 sobre o Audax Rio, na última quinta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. No Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, apesar das vaias a Abel Braga, Germán Cano marcou o gol que garantiu o resultado. Veja as cenas no player acima.

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A partida marcou as estreias do goleiro Fábio e do zagueiro David Duarte. Aniversariante da noite, Yago Felipe foi o capitão com as ausências de Nino e Fred. Apesar das críticas ao treinador, a torcida fez festa ao longo dos 90 minutos.