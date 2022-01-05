VÍDEO: veja os bastidores da vitória do Fluminense na estreia da Copinha

O Fluminense estreou na Copa São Paulo de Futebol Junior e venceu com um gol de Davi o Jacuipense, por 1 a 0. O clube divulgou, nesta quarta-feira, os bastidores de antes, durante e depois da partida. O Tricolor busca a conquista do sexto título da competição em sua história para se isolar como segundo maior vencedor do torneio.

Nas imagens, um discurso sobre a importância da Copinha do técnico Eduardo Oliveira e irreverência dos jovens antes de a bola rolar. O Flu foi com nomes que já estiveram pelo menos em treinos do profissional, como John Kennedy, Matheus Martins, Wallace, Jefté, entre outros.