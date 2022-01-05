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VÍDEO: veja os bastidores da vitória do Fluminense na estreia da Copinha

Flu contou com gol de Davi para bater o Jacuipense por 1 a 0 e volta a entrar em campo na próxima sexta-feira, diante do Fast Clube...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 19:01

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 19:01

O Fluminense estreou na Copa São Paulo de Futebol Junior e venceu com um gol de Davi o Jacuipense, por 1 a 0. O clube divulgou, nesta quarta-feira, os bastidores de antes, durante e depois da partida. O Tricolor busca a conquista do sexto título da competição em sua história para se isolar como segundo maior vencedor do torneio.
Nas imagens, um discurso sobre a importância da Copinha do técnico Eduardo Oliveira e irreverência dos jovens antes de a bola rolar. O Flu foi com nomes que já estiveram pelo menos em treinos do profissional, como John Kennedy, Matheus Martins, Wallace, Jefté, entre outros.
- Primeiro agradecer pela vitória, pude contribuir para o grupo com o gol e agora é de degrau em degrau para conseguir o título - disse Davi, autor do gol.

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