VÍDEO: veja os bastidores da vitória do Flamengo sobre o Boavista na estreia de Paulo Sousa

Na última quarta-feira, o Flamengo alcançou uma soberana vitória por 3 a 0 sobre o Boavista, no Estádio Raulino de Oliveira, em duelo válido pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. A partida marcou as estreias de Marinho, que balançou a rede, assim como Pedro e Gabigol, e do técnico Paulo Sousa. Assista aos bastidores no vídeo acima.