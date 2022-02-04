Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • VÍDEO: veja os bastidores da vitória do Flamengo sobre o Boavista na estreia de Paulo Sousa
futebol

VÍDEO: veja os bastidores da vitória do Flamengo sobre o Boavista na estreia de Paulo Sousa

Rubro-Negro venceu por 3 a 0, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 14:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 14:12
Na última quarta-feira, o Flamengo alcançou uma soberana vitória por 3 a 0 sobre o Boavista, no Estádio Raulino de Oliveira, em duelo válido pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. A partida marcou as estreias de Marinho, que balançou a rede, assim como Pedro e Gabigol, e do técnico Paulo Sousa. Assista aos bastidores no vídeo acima.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
> Veja a tabela do Cariocão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados