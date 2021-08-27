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futebol

VÍDEO: veja os bastidores da goleada do Flamengo sobre o Grêmio

Pela ida das quartas da Copa do Brasil, Rubro-Negro goleou por 4 a 0, em Porto Alegre...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 10:53

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 10:53
O Flamengo passou por cima do Grêmio no segundo tempo e, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, goleou por 4 a 0, em plena Arena do Grêmio. Curiosamente, os gols do embate da última quarta-feira foram na etapa final e marcados por Bruno Viana, Michael, Rodinei e Vitinho, todos contestados (em momentos distintos ou não) pela torcida. Assista aos bastidores da marcante partida no vídeo acima.
+ Veja o chaveamento da Copa do Brasil
Inegavelmente, apesar da cautela de Renato Gaúcho, o Flamengo encaminhou uma vaga para as semifinais da Copa do Brasil. O jogo da volta das quartas será realizado no dia 15 de setembro, no Maracanã.

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