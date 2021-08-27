VÍDEO: veja os bastidores da goleada do Flamengo sobre o Grêmio

O Flamengo passou por cima do Grêmio no segundo tempo e, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, goleou por 4 a 0, em plena Arena do Grêmio. Curiosamente, os gols do embate da última quarta-feira foram na etapa final e marcados por Bruno Viana, Michael, Rodinei e Vitinho, todos contestados (em momentos distintos ou não) pela torcida. Assista aos bastidores da marcante partida no vídeo acima.