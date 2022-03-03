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VÍDEO: Veja os bastidores da classificação do Fluminense na Libertadores

Felipe Melo pede pés no chão com sequência de dez vitórias e torcida faz a festa em São Januário na vitória sobre o Millonarios...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 14:17

Publicado em 03 de Março de 2022 às 14:17

O Fluminense divulgou, nesta quinta-feira, o tradicional vídeo de bastidores da vitória por 2 a 0 sobre o Millonarios, da Colômbia, na última terça. Um dos destaques foi a festa da torcida tricolor, elogiada por Abel Braga e Willian Bigode. Todos os ingressos foram esgotados dois dias antes do confronto e São Januário ficou lotado para embalar o time rumo à vaga na terceira fase da Libertadores.
Na parte final, após a conquista do resultado, o volante Felipe Melo tomou a palavra e exaltou o "time de guerreiros" do Flu. Além disso, o jogador, um dos líderes do elenco, pediu pés no chão neste momento em que o clube vem de 10 vitórias seguidas.
- Hoje fizemos jus ao título que a torcida nos dá de "Time de Guerreiros". Foi uma batalha desde o início. Mas quero frisar que é só mais um passo apenas. Ainda não ganhamos nada. Sábado podemos levantar o primeiro título da temporada. Com muita humildade, sabemos que será mais uma batalha, será assim o ano todo. Mas não podemos deixar de agradecer a Deus e expressar o orgulho que eu sinto de vestir essa camisa, desse grupo maravilhoso - disse.
- Mesmo que a gente não queira, às vezes, deixamos a soberba entrar. Isso é um problema grande. Então, eu quero pedir a vocês que continuem com a mesma humildade. Vamos desfrutar desse momento, mas entender que é apenas mais um passo - completou.

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