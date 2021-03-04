Vídeo: veja o gol da Caldense, que derrotou o Cruzeiro no Mineirão

O Cruzeiro fez outra partida ruim e foi derrotado pela Caldense por 1 a 0, gol de Amarildo, na noite desta quarta-feira, 3 de março, no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O resultado deixou o time de Poços de Caldas na vice-liderança da competição, com quatro pontos, enquanto a equipe celeste está com um ponto, ocupando a nona colocação. Foi o primeiro triunfo da Veterana sobre a Raposa em BH após 26 anos de jejum, sendo o segundo no Mineirão em toda a história. O duelo foi mais uma jornada sem brilho, inspiração do Cruzeiro que parece ainda não ter deixado a temporada 2020 para trás, com pouca força ofensiva e muitos erros de posicionamento e na defesa. A Caldense mostrou ter um time que pode brigar pelas primeiras posições e uma das vagas nas semifinais do Estadual. Veja o gol no vídeo acima. Amarildo foi o nome do jogo ao marcar o gol que deu a vitória para a Caldense-(Divulgação/Mineirão)