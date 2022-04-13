VÍDEO: veja lances de Gustavo Sauer, novo reforço do Botafogo

Nesta quarta, o Botafogo anunciou mais um reforço para o elenco. Gustavo Sauer, de 28 anos, assinou em definitivo por três temporadas, e pode renovar por mais um ano ao final do vínculo. O atacante, que estava no Boavista (POR), foi adquirido por 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10 milhões na cotação atual). Em Portugal, Gustavo marcou 10 gols e deu sete assistências nesta temporada. Assim, o jogador foi o 7° maior 'garçom' da Liga, e o segundo no ranking de passes decisivos. No Alvinegro, ele irá disputar a posição no corredor direito, junto a Chay e Lucas Piazón. Confira alguns lances protagonizados pelo jogador durante a passagem pelo clube português. (Reprodução/Botafogo)