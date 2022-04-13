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VÍDEO: veja lances de Gustavo Sauer, novo reforço do Botafogo

Gustavo Sauer atuava no Boavista, de Portugal, e foi um dos destaques da Liga na atual temporada; jogador marcou 10 gols e deu sete assistências em 31 jogos...

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 14:16

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2022 às 14:16
Nesta quarta, o Botafogo anunciou mais um reforço para o elenco. Gustavo Sauer, de 28 anos, assinou em definitivo por três temporadas, e pode renovar por mais um ano ao final do vínculo. O atacante, que estava no Boavista (POR), foi adquirido por 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10 milhões na cotação atual). Em Portugal, Gustavo marcou 10 gols e deu sete assistências nesta temporada. Assim, o jogador foi o 7° maior 'garçom' da Liga, e o segundo no ranking de passes decisivos. No Alvinegro, ele irá disputar a posição no corredor direito, junto a Chay e Lucas Piazón. Confira alguns lances protagonizados pelo jogador durante a passagem pelo clube português. (Reprodução/Botafogo)

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