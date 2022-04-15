VÍDEO: veja imagens exclusivas do Espaço Lonier, futuro CT do Botafogo

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Ainda em fase de construção - principalmente na parte externa -, o Espaço Lonier está longe de estar pronto. Com obras em andamento e partes sendo demolidas, o Botafogo também cuida para que a estrutura além das quatro linhas fique pronta. O LANCE! mostrou como a estrutura do Espaço Lonier está. Veja no vídeo acima!

Os gramados principais estão prontos - e esse é o motivo que faz Luís Castro, mesmo sem ainda ter uma estrutura adequada fora de campo, levar a equipe para treinar no local. A grama, inclusive, é de qualidade: fortes chuvas marcaram a região de Jacarepaguá e Vargem Pequena, justamente onde é localizado o Espaço Lonier, mas o gramado estava intacto na manhã desta sexta-feira.