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futebol

VÍDEO: veja imagens exclusivas do Espaço Lonier, futuro CT do Botafogo

Ainda em fase de construção, local passa por reformas na parte externa, mas campos já estão prontos para treinos da equipe principal do Botafogo, comandada por Luís Castro...

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 13:19

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2022 às 13:19
+ Botafogo gasta R$ 65 milhões na primeira janela da 'Era Textor' e valor pode aumentar no futuro
Ainda em fase de construção - principalmente na parte externa -, o Espaço Lonier está longe de estar pronto. Com obras em andamento e partes sendo demolidas, o Botafogo também cuida para que a estrutura além das quatro linhas fique pronta. O LANCE! mostrou como a estrutura do Espaço Lonier está. Veja no vídeo acima!
Os gramados principais estão prontos - e esse é o motivo que faz Luís Castro, mesmo sem ainda ter uma estrutura adequada fora de campo, levar a equipe para treinar no local. A grama, inclusive, é de qualidade: fortes chuvas marcaram a região de Jacarepaguá e Vargem Pequena, justamente onde é localizado o Espaço Lonier, mas o gramado estava intacto na manhã desta sexta-feira.
+ VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO

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