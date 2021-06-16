VÍDEO: veja imagens do último treino do Flamengo antes de decidir vaga na Copa do Brasil

O Flamengo recebe o Coritiba na noite desta quarta-feira, mais precisamente às 21h30, no Maracanã, em duelo de volta pela terceira fase da Copa do Brasil. E, na última tarde, o clube encerrou a preparação e finalizou a atividade com um extrovertido momento de corredor para "batizar" novatos, como Ryan Luka, e Rodinei, de volta após empréstimo junto ao Internacional. Veja no vídeo acima.
Cabe destacar que o duelo de ida foi vencido pelo Flamengo, por 1 a 0, portanto o time de Maurício Souza - Rogério Ceni segue ausente pela Covid-19 - joga por um empate para avançar às oitavas de final, enquanto o Coritiba necessita de uma vitória por dois gols de diferença.
O Fla deve ir a campo com: Diego Alves, Matheuzinho, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Vitinho e Michael; Bruno Henrique e Rodrigo Muniz.