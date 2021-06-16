VÍDEO: veja imagens do último treino do Flamengo antes de decidir vaga na Copa do Brasil

O Flamengo recebe o Coritiba na noite desta quarta-feira, mais precisamente às 21h30, no Maracanã, em duelo de volta pela terceira fase da Copa do Brasil. E, na última tarde, o clube encerrou a preparação e finalizou a atividade com um extrovertido momento de corredor para "batizar" novatos, como Ryan Luka, e Rodinei, de volta após empréstimo junto ao Internacional. Veja no vídeo acima.