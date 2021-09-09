VÍDEO: veja como foi o primeiro treino completo de Rodrigo Caio junto com o elenco do Flamengo

Na última quarta-feira, Rodrigo Caio participou de uma atividade completa ao lado do elenco do Flamengo pela primeira vez desde a lesão que sofreu no joelho. Assim, se tudo ocorrer conforme o esperado, segundo o site "ge", o zagueiro deve estar em campo no próximo domingo, às 16h, no Allianz Parque, na partida contra o Palmeiras, válida pela 20ª rodada do Brasileirão.