VÍDEO: veja como foi o primeiro treino completo de Rodrigo Caio junto com o elenco do Flamengo

Na última quarta-feira, Rodrigo Caio participou de uma atividade completa ao lado do elenco do Flamengo pela primeira vez desde a lesão que sofreu no joelho. Assim, se tudo ocorrer conforme o esperado, segundo o site "ge", o zagueiro deve estar em campo no próximo domingo, às 16h, no Allianz Parque, na partida contra o Palmeiras, válida pela 20ª rodada do Brasileirão.
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Sem atuar desde 25 de julho, Rodrigo Caio chegou a realizar, segundo o clube, um trabalho de reequilíbrio biomecânico e muscular após uma série de lesões. Ainda vale destacar que o zagueiro será avaliado nas atividades antes do jogo contra o Palmeiras. Nas últimas partidas, Renato Gaúcho tem optado por Gustavo Henrique e Bruno Viana.