VÍDEO: veja a discussão entre Gabigol e Paulo Sousa na final do Carioca perdida pelo Flamengo

O Flamengo abriu o placar diante do Fluminense, neste sábado, no Maracanã, mas ficou no empate em 1 a 1 e acabou ficando vice-campeonato do Carioca. Quem marcou o gol inaugural do jogo foi Gabigol, o que acabou culminando numa discussão com o técnico Paulo Sousa na comemoração. Veja acima.
Na entrevista coletiva, o Mister comentou sobre a situação.
- Liderança vai se fazendo. Eu procuro liderar com respeito pelos outros e ser o mais educado possível. O que aconteceu com o Gabi é natural. É o calor do jogo. Ele quer ganhar. Naquele momento, o posicionamento dele não era o mais correto e eu falei - afirmou o treinador do Flamengo ainda no Maracanã.