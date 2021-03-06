VÍDEO: Varanda fala sobre primeiro gol pelo Corinthians: 'Parece que é um sonho ainda'

Dois jogos como profissional e um gol marcado, justamente contra o maior rival. O início da trajetória do atacante Rodrigo Varanda no Corinthians tem parecido um sonho, como o próprio atacante revelou em entrevista à Corinthians TV.

A própria prata da casa admite que a ficha dele não caiu após marcar o segundo tento corintiano no empate em 2 a 2 diante do Palmeiras, na Neo Química Arena, na última quarta-feira (5), pela segunda rodada do Paulistão.