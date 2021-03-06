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VÍDEO: Varanda fala sobre primeiro gol pelo Corinthians: 'Parece que é um sonho ainda'

Atacante foi o autor do gol de empate do Timão no clássico contra o Palmeiras, na última quarta-feira (5): 'Não caiu a ficha'...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 13:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2021 às 13:00
Dois jogos como profissional e um gol marcado, justamente contra o maior rival. O início da trajetória do atacante Rodrigo Varanda no Corinthians tem parecido um sonho, como o próprio atacante revelou em entrevista à Corinthians TV.
A própria prata da casa admite que a ficha dele não caiu após marcar o segundo tento corintiano no empate em 2 a 2 diante do Palmeiras, na Neo Química Arena, na última quarta-feira (5), pela segunda rodada do Paulistão.
Confira o que a joia corintiana falou sobre ter balançado as redes no Dérbi!

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