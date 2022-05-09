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futebol

VÍDEO: Torcida do Botafogo grita 'torcida de teatro' em direção a do Flamengo após vitória

Torcedores do Botafogo, mesmo em minoria em Brasília, provocaram flamenguistas em triunfo no Brasileirão...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 14:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 14:17
Apesar de terem sido minoria no clássico, os torcedores do Botafogo foram barulhentos na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, neste domingo. O triunfo no Estádio Mané Garrincha também rendeu provocações aos flamenguistas. VEJA NO VÍDEO ACIMA!
+ Botafogo provoca Flamengo por postura da torcida no Mané Garrincha: 'Ventou por aí?'
Quando o jogo estava 1 a 0, a torcida do Botafogo ecoou um grito de "Teatro... Teatro... Torcida de teatro" na direção dos flamenguistas. As imagens foram gravadas por Pedro Dep, do canal "Setor Visitante", e disponibilizadas ao LANCE!.
A gritaria se dá por uma provocação da torcida do Botafogo por uma alegação de que muitos dos flamenguistas presentes, apesar de maioria do estádio, não estavam cantando para apoiar a equipe.

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