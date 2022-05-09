VÍDEO: Torcida do Botafogo grita 'torcida de teatro' em direção a do Flamengo após vitória

Apesar de terem sido minoria no clássico, os torcedores do Botafogo foram barulhentos na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, neste domingo. O triunfo no Estádio Mané Garrincha também rendeu provocações aos flamenguistas. VEJA NO VÍDEO ACIMA!

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Quando o jogo estava 1 a 0, a torcida do Botafogo ecoou um grito de "Teatro... Teatro... Torcida de teatro" na direção dos flamenguistas. As imagens foram gravadas por Pedro Dep, do canal "Setor Visitante", e disponibilizadas ao LANCE!.