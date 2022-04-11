VÍDEO: Rodrigo Caio avança em recuperação e treina com Pablo, próximo de estrear no Flamengo

O Flamengo vive dias nebulosos em relação a zagueiros, mas Rodrigo Caio e Pablo dão indícios de que estão a poucos dias de voltarem a jogar. Nesta segunda-feira, a dupla realizou o trabalho de transição, no campo, junto a Lluís Sala, preparador físico do clube, no Ninho do Urubu. Veja as atividades no vídeo acima.

Até ontem, Rodrigo Caio vinha realizando atividades apenas com fisioterapeutas. Ele ainda não atuou sob o comando de Paulo Sousa; aliás, não entra em campo desde o dia 3 de dezembro, quando o Flamengo empatou com o Sport pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste ano, Rodrigo Caio passou por uma artroscopia no dia 7 de dezembro e, após a virada do ano, relatou que estava com uma inflamação de um dos pontos no local da cirurgia - o que tem atrasado o seu primeiro jogo em 2022.