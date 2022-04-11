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VÍDEO: Rodrigo Caio avança em recuperação e treina com Pablo, próximo de estrear no Flamengo

Zagueiros, no entanto, não estarão à disposição de Paulo Sousa para o jogo desta terça-feira, contra o Talleres-ARG, pela Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2022 às 13:44

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 13:44

O Flamengo vive dias nebulosos em relação a zagueiros, mas Rodrigo Caio e Pablo dão indícios de que estão a poucos dias de voltarem a jogar. Nesta segunda-feira, a dupla realizou o trabalho de transição, no campo, junto a Lluís Sala, preparador físico do clube, no Ninho do Urubu. Veja as atividades no vídeo acima.
Até ontem, Rodrigo Caio vinha realizando atividades apenas com fisioterapeutas. Ele ainda não atuou sob o comando de Paulo Sousa; aliás, não entra em campo desde o dia 3 de dezembro, quando o Flamengo empatou com o Sport pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Neste ano, Rodrigo Caio passou por uma artroscopia no dia 7 de dezembro e, após a virada do ano, relatou que estava com uma inflamação de um dos pontos no local da cirurgia - o que tem atrasado o seu primeiro jogo em 2022.
Com Rodrigo Caio e Fabrício Bruno inclusos na lista de baixas, o Flamengo pode ter até quatro zagueiros como desfalques para o jogo desta terça-feira, às 21h30, contra o Talleres-ARG, pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores, também no Maracanã.

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