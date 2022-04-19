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futebol

VÍDEO: Responsa! Gustavo Sauer assume a camisa 10 do Botafogo

Meio-campista contratado junto ao Boavista-POR foi apresentado pelo Botafogo nesta terça-feira; numeração não era utilizada desde Bruno Nazário, em 2020...

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 12:59

LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2022 às 12:59
+ Erison iguala marca de Loco Abreu e entra em seleta lista de mais rápidos a marcar 10 gols pelo Botafogo
O último jogador a utilizar a numeração pelo Alvinegro foi Bruno Nazário, no elenco da temporada retrasada. No ano passado ninguém utilizou a 10. Gustavo Sauer vestiu a camisa do Botafogo pela primeira vez. (Veja no vídeo acima!)
- Fiquei feliz de poder participar de um clube de tanta história. Podem esperar um jogador que acredita a todo momento e vai dar tudo de si - destacou Sauer, durante a apresentação.

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