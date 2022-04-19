VÍDEO: Responsa! Gustavo Sauer assume a camisa 10 do Botafogo

+ Erison iguala marca de Loco Abreu e entra em seleta lista de mais rápidos a marcar 10 gols pelo Botafogo

O último jogador a utilizar a numeração pelo Alvinegro foi Bruno Nazário, no elenco da temporada retrasada. No ano passado ninguém utilizou a 10. Gustavo Sauer vestiu a camisa do Botafogo pela primeira vez. (Veja no vídeo acima!)