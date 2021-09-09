VÍDEO: relembre gols do Flamengo contra o Palmeiras no Brasileirão nos últimos anos

Está chegando a hora do Flamengo voltar a campo. Depois de um longo intervalo sem jogos, o Rubro-Negro encara o Palmeiras no próximo domingo, às 16h, no Allianz Parque, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso, acima, o LANCE! relembra os gols do time carioca sobre o Alviverde na competição nos últimos anos.

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