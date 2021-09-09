Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • VÍDEO: relembre gols do Flamengo contra o Palmeiras no Brasileirão nos últimos anos
futebol

VÍDEO: relembre gols do Flamengo contra o Palmeiras no Brasileirão nos últimos anos

A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras se acirrou nos últimos anos, principalmente, pelo domínio das duas equipes nas principais competições nacionais e internacionais...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2021 às 14:39

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 14:39

Está chegando a hora do Flamengo voltar a campo. Depois de um longo intervalo sem jogos, o Rubro-Negro encara o Palmeiras no próximo domingo, às 16h, no Allianz Parque, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso, acima, o LANCE! relembra os gols do time carioca sobre o Alviverde na competição nos últimos anos.
> Filipe Luís é o único jogador com pelo menos mil passes certos no Brasileirão
Vale destacar que a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras se acirrou, principalmente, pelo domínio das duas equipes nas principais competições nacionais e internacionais. O Rubro-Negro conquistou o Brasileirão em 2019 e em 2020, além da Libertadores de 2019. Já o Alviverde venceu o Campeonato Brasileiro em 2018, a Libertadores em 2020 e a Copa do Brasil de 2020. O L! transmite a partida deste domingo em tempo real.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES
Imagem de destaque
5 dicas para treinar com foco em saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados