VÍDEO: relembre gols do Flamengo contra o Palmeiras no Brasileirão nos últimos anos

Está chegando a hora do Flamengo voltar a campo. Depois de um longo intervalo sem jogos, o Rubro-Negro encara o Palmeiras no próximo domingo, às 16h, no Allianz Parque, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso, acima, o LANCE! relembra os gols do time carioca sobre o Alviverde na competição nos últimos anos.
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Vale destacar que a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras se acirrou, principalmente, pelo domínio das duas equipes nas principais competições nacionais e internacionais. O Rubro-Negro conquistou o Brasileirão em 2019 e em 2020, além da Libertadores de 2019. Já o Alviverde venceu o Campeonato Brasileiro em 2018, a Libertadores em 2020 e a Copa do Brasil de 2020. O L! transmite a partida deste domingo em tempo real.