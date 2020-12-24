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VÍDEO: Rafinha revê companheiros de Flamengo em visita ao Ninho

Hoje no Olympiacos, lateral-direito de 35 anos deixou o Rubro-Negro em agosto...
LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 13:19

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 13:19

Em agosto, Rafinha se despedia do Flamengo, em prantos, e partia para a Grécia rumo ao Olympiacos, da Grécia. Por estar em recesso de fim de ano, o lateral-direito aproveitou as folgas para visitar os antigos companheiros de Rubro-Negro, na tarde da última quarta-feira, no Ninho do Urubu.
Aos 35 anos, Rafinha deixou o Flamengo com 46 jogos e seis assistências, além de títulos, o capítulo mais marcante de sua trajetória pelo clube. Foram cinco, ao todo: uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, um Carioca, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

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