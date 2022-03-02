VÍDEO: Presidente do Barcelona fala sobre Dembélé: 'Um dos melhores do mundo na sua posição

Autor de um gol e de duas assistências depois de sair do banco de reservas na vitória do Barcelona sobre o Athletic Bilbao por 4 a 0 no último domingo, Ousmane Dembélé foi alvo de elogios do presidente do clube catalão.
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