Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • VÍDEO: Presidente do Barcelona fala sobre Dembélé: 'Um dos melhores do mundo na sua posição
futebol

VÍDEO: Presidente do Barcelona fala sobre Dembélé: 'Um dos melhores do mundo na sua posição

Joan Laporta, mandatário do clube catalão, falou sobre a qualidade do jogador do Barça...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2022 às 14:54

Publicado em 02 de Março de 2022 às 14:54

Autor de um gol e de duas assistências depois de sair do banco de reservas na vitória do Barcelona sobre o Athletic Bilbao por 4 a 0 no último domingo, Ousmane Dembélé foi alvo de elogios do presidente do clube catalão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo
Marcos Oliveira, o Beiçola, reclama de gritaria e falta de sexo no Retiro dos Artistas
Como funciona o Retiro dos Artistas, que abriga celebridades em vulnerabilidade
Imagem de destaque
Caso Anita Harley: o que poderia ser feito para proteger o patrimônio bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados