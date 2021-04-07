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VÍDEO: Preparador inova na preleção e Rodrigo Caio puxa coro no vestiário do Flamengo antes de goleada

Clube rubro-negro goleou o Madureira por 5 a 1, pela 8ª rodada da Taça Guanabara
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Publicado em 06 de Abril de 2021 às 21:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 21:12
Em ritmo avassalador, o Flamengo não tomou conhecimento do Madureira e aplicou uma goleada de 5 a 1, na última segunda-feira, no Raulino de Oliveira. E, antes de entrar em campo pela 8ª rodada da Taça Guanabara, o elenco contou com uma nova prática de motivação liderada pelo preparador físico Danilo Augusto, além das palavras de Rogério Ceni e Rodrigo Caio. Confira no vídeo acima.
+ Gabigol no topo: confira os maiores artilheiros do Flamengo no século 21 Já conhecido pelas preleções inusitadas antes das partidas, Danilo Augusto usou dessa vez a analogia da corrente como o "maior símbolo da força". Com o objetivo de enaltecer a união do grupo, o preparador pediu para que todos entrelaçassem os braços e balançassem para provar que assim eles são mais fortes. Confira acima.
Em seguida, Rogério Ceni e Rodrigo Caio puxaram o coro na última roda do grupo. O treinador iniciou bradando que o clube é o atual campeão brasileiro e já projetou a decisão da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, no próximo domingo. O zagueiro, por sua vez, destacou a alegria em retornar aos gramados e realçou a qualidade do elenco rubro-negro.
- Acabamos campeões ano passado, começamos com vitória esse ano. Vamos nos colocar na liderança de novo. Vamos fazer de hoje o reflexo para domingo - disse Rogério Ceni aos jogadores antes da partida.
- Alegria imensa em voltar. Esse clube é fantástico. Nós construímos isso, a nossa história. Desde 2019 quando eu cheguei. Jogadores que estão chegando agora, podem ter certeza que esse grupo é foda, é diferente. Vamos por mais - afirmou Rodrigo Caio.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021

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