Vídeo: Pikachu tenta agredir torcedor no desembarque do Vasco em Manaus

Yago Pikachu, lateral/ponta do Vasco Crédito: Rodolfo Buhrer/Agência Estado

Um episódio lamentável ocorreu na madrugada desta sexta-feira, no desembarque do Vasco em Manaus, onde o time Cruz-Maltino enfrentará o Corinthians, neste sábado. Yago Pikachu desferiu um soco na direção de um torcedor que o provocara, no saguão do aeroporto da capital amazonense (VEJA O VÍDEO ABAIXO).

Nas imagens que circulam na internet, não é possível identificar se o soco atingiu o torcedor, mas dá para ver uma sacola plástica sendo jogada ao direção a Pikachu, que foi chamado de "pipoqueiro". Policiais retiraram o jogador vascaíno após o ato, enquanto o restante da delegação passava pelo local rumo ao hotel.