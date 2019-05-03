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Provocação

Vídeo: Pikachu tenta agredir torcedor no desembarque do Vasco em Manaus

Jogador é chamado de "pipoqueiro" e revida. As imagens da suposta agressão estão circulando nas redes sociais

Publicado em 

03 mai 2019 às 15:03

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 15:03

Yago Pikachu, lateral/ponta do Vasco Crédito: Rodolfo Buhrer/Agência Estado
Um episódio lamentável ocorreu na madrugada desta sexta-feira, no desembarque do Vasco em Manaus, onde o time Cruz-Maltino enfrentará o Corinthians, neste sábado. Yago Pikachu desferiu um soco na direção de um torcedor que o provocara, no saguão do aeroporto da capital amazonense (VEJA O VÍDEO ABAIXO).
Nas imagens que circulam na internet, não é possível identificar se o soco atingiu o torcedor, mas dá para ver uma sacola plástica sendo jogada ao direção a Pikachu, que foi chamado de "pipoqueiro". Policiais retiraram o jogador vascaíno após o ato, enquanto o restante da delegação passava pelo local rumo ao hotel.
Pikachu seguiu com o grupo e, até o momento, ainda não se manifestou sobre o fato. O Vasco enfrenta o Corinthians pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo no qual vendeu o mando de campo.

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