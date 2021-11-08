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[VÍDEO]: Philippe Coutinho fala sobre chegada de Xavi ao Barcelona: 'Com certeza fará um grande trabalho'

Meio-campista brasileiro comentou a chegada do novo treinador do Barcelona, Xavi Hernández, em entrevista...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 15:53

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 15:53

O meio-campista Philippe Coutinho, da Seleção Brasileira, comentou sobre a contratação de um novo treinador por parte do Barcelona, seu clube. A equipe blaugrana apresentou, nesta segunda-feira, o ídolo Xavi Hernández como o seu novo comandante.

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