[VÍDEO]: Philippe Coutinho fala sobre chegada de Xavi ao Barcelona: 'Com certeza fará um grande trabalho'

O meio-campista Philippe Coutinho, da Seleção Brasileira, comentou sobre a contratação de um novo treinador por parte do Barcelona, seu clube. A equipe blaugrana apresentou, nesta segunda-feira, o ídolo Xavi Hernández como o seu novo comandante.
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