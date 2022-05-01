VÍDEO: Philipe Sampaio sofre trauma no joelho e deixa estádio de bota ortopédica após empate do Botafogo

Bruxa solta? Philipe Sampaio sofreu um trauma no joelho direito no empate do Botafogo em 1 a 1 com o Juventude na manhã deste domingo no Estádio Nilton Santos, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O zagueiro deixou o estádio com uma bota ortopédica e mancando. Ele sequer falou com a imprensa ao fim da partida e foi encontrar a família ao final da partida, indo embora direto para casa.

O lance que gerou o problema físico foi ainda no começo do jogo, após uma disputa de bola com Capixaba, atacante do Juventude. Mesmo assim, o camisa 94 ficou em campo no sacrifício até o final da partida.