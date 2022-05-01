Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • VÍDEO: Philipe Sampaio sofre trauma no joelho e deixa estádio de bota ortopédica após empate do Botafogo
futebol

VÍDEO: Philipe Sampaio sofre trauma no joelho e deixa estádio de bota ortopédica após empate do Botafogo

Zagueiro será reavaliado na reapresentação do grupo; jogador deixou estádio após contra o Juventude reclamando de dores e mancando ...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 15:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2022 às 15:02
Bruxa solta? Philipe Sampaio sofreu um trauma no joelho direito no empate do Botafogo em 1 a 1 com o Juventude na manhã deste domingo no Estádio Nilton Santos, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.
+ VÍDEO: torcida do Botafogo faz festa para receber ônibus do time antes de jogo do Brasilerão; assista!
O zagueiro deixou o estádio com uma bota ortopédica e mancando. Ele sequer falou com a imprensa ao fim da partida e foi encontrar a família ao final da partida, indo embora direto para casa.
O lance que gerou o problema físico foi ainda no começo do jogo, após uma disputa de bola com Capixaba, atacante do Juventude. Mesmo assim, o camisa 94 ficou em campo no sacrifício até o final da partida.
Sampaio será reavaliado na terça-feira, na reapresentação do elenco. O time terá folga nesta segunda-feira. A equipe volta a atuar no domingo, contra o Flamengo, pela 5ª rodada do Brasileirão. O duelo será no Mané Garrincha, em Brasília.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados