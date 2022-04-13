VÍDEO: Pablo, Ayrton Lucas e mais atletas seguem processo de recuperação no Flamengo

Ayrton Lucas, Gustavo Henrique, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Vitinho são outros lesionados no Fla.

Questionado na apresentação sobre prazo para começar a jogar, Ayrton Lucas optou por não estipular uma data - mas há a possibilidade dele atuar a partir da última semana deste mês.

- Estou me sentindo bem, a cada dia estou evoluindo e fico feliz por isso. Estou muito ansioso para voltar a treinar com os companheiros e voltar a jogar. No momento certo estarei ajudando meus companheiros - disse Ayrton Lucas, na última sexta-feira.

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