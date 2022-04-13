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VÍDEO: Pablo, Ayrton Lucas e mais atletas seguem processo de recuperação no Flamengo

Rubro-Negro recebe o São Paulo neste domingo, pelo Brasileirão; Pablo pode estrear...
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Publicado em 

13 abr 2022 às 14:43

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 14:43

Ayrton Lucas, Gustavo Henrique, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Vitinho são outros lesionados no Fla.
Questionado na apresentação sobre prazo para começar a jogar, Ayrton Lucas optou por não estipular uma data - mas há a possibilidade dele atuar a partir da última semana deste mês.
- Estou me sentindo bem, a cada dia estou evoluindo e fico feliz por isso. Estou muito ansioso para voltar a treinar com os companheiros e voltar a jogar. No momento certo estarei ajudando meus companheiros - disse Ayrton Lucas, na última sexta-feira.
> Veja a tabela do Brasileirão
O próximo jogo do Fla será contra o São Paulo, neste domingo, pela segunda rodada do Brasileiro, novamente no Maracanã. Pela Libertadores, volta a campo no dia 28 deste mês, contra o Universidad Católica, no Chile.

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