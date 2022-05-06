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VÍDEO: os bastidores do empate do Flamengo com o Talleres na Libertadores

Rubro-Negro empatou com o time argentino em 2 a 2...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 11:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 11:48
O Flamengo ficou atrás no placar por duas vezes, mas conseguiu retornar de Córdoba, local do confronto diante do Talleres-ARG, pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores, com um ponto. Empatou em 2 a 2, com gols de Arrascaeta e Pedro, em embate realizado na última quarta-feira. Assista aos bastidores no vídeo acima.
> Fla retribui gentileza, limpa vestiário e deixa recado para o Talleres
Neste momento, o Fla está com a vaga às oitavas de final encaminhada, com dez pontos no grupo, seguido de Talleres, com sete. A Católica, na terceira posição, está com quatro pontos.
> Veja e simule a tabela da Libertadores

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