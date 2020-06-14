VÍDEO: Neymar entra em leilão beneficente e separa chuteira de título pelo Santos

O atacante Neymar usou a sua conta no Instagram para anunciar que aceitou o convite de Gabriel Jesus para o leilão beneficente 'Assistência de Craque'. O jogador, que está no PSG, vai leiloar uma chuteira utilizada por ele na campanha do título paulista de 2012 pelo Santos.
O camisa dez do PSG convocou o ex-meia Kaká para ser o próximo a participar da ação beneficente.
Veja o vídeo