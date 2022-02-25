Vídeo mostra ofensa racista de torcedores do Millonarios contra jogadores do Fluminense

Um vídeo nas redes sociais flagrou o momento em que torcedores do Millonarios proferiram ofensas racistas a jogadores do Fluminense durante a partida na última terça-feira. O Tricolor venceu por 2 a 1 no Estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia, pelo jogo de ida da segunda fase da Libertadores.O vídeo foi publicado no TikTok “Los Tribuneros”, de torcedores do Millonarios, mas apagado depois. Mesmo assim, tricolores tem divulgado as imagens nas redes sociais e cobrado alguma ação da Conmebol. Há gritos de “macacos, macaquinhos de favela” após o gol de David Braz.