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Vídeo mostra ofensa racista de torcedores do Millonarios contra jogadores do Fluminense

Imagens foram postadas no TikTok e apagadas pouco depois, mas o momento circula nas redes sociais; torcida cobra ação da Conmebol...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 19:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 19:41
Um vídeo nas redes sociais flagrou o momento em que torcedores do Millonarios proferiram ofensas racistas a jogadores do Fluminense durante a partida na última terça-feira. O Tricolor venceu por 2 a 1 no Estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia, pelo jogo de ida da segunda fase da Libertadores.O vídeo foi publicado no TikTok “Los Tribuneros”, de torcedores do Millonarios, mas apagado depois. Mesmo assim, tricolores tem divulgado as imagens nas redes sociais e cobrado alguma ação da Conmebol. Há gritos de “macacos, macaquinhos de favela” após o gol de David Braz.
A reportagem tentou entrar em contato com o Fluminense para saber sobre possíveis ações, mas não obteve resposta. A conta que publicou o vídeo foi excluída das redes sociais.
Crédito: OfensasaconteceramapósogoldeDavidBrazparaoFluminense(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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