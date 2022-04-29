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futebol

VÍDEO: Lázaro celebra 'momento lindo' ao chegar a nove participações em gols pelo Flamengo no ano

Joia marcou o terceiro gol na vitória por 3 a 2 sobre a Católica, pela Libertadores...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 11:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 11:19
Lázaro tirou o Flamengo do sufoco durante o jogo contra a Universidad Católica, pelo Grupo H da Libertadores, no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile. O jovem marcou o terceiro gol na vitória rubro-negra por 3 a 2 e chegou a nove participações diretas quanto a bolas na redes em 2022. Ele comemorou o "momento lindo" via "FlaTV". Veja no vídeo acima.
Ao todo, são três gols e seis assistências de Lázaro na temporada, em 18 jogos, sendo dez iniciando entre os titulares do Fla. Sob o comando de Paulo Sousa, a joia tem ganhado espaço e se destacado na ala esquerda.
> Fla 100%! Veja a tabela na Libertadores

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