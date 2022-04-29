VÍDEO: Lázaro celebra 'momento lindo' ao chegar a nove participações em gols pelo Flamengo no ano

Lázaro tirou o Flamengo do sufoco durante o jogo contra a Universidad Católica, pelo Grupo H da Libertadores, no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile. O jovem marcou o terceiro gol na vitória rubro-negra por 3 a 2 e chegou a nove participações diretas quanto a bolas na redes em 2022. Ele comemorou o "momento lindo" via "FlaTV". Veja no vídeo acima.