VÍDEO: Jorge Jesus registra festa da torcida do Botafogo no Nilton Santos

A festa feita pelos mais de 34 mil de torcedores do Botafogo no empate com o Juventude teve um "observador de luxo". Jorge Jesus, presente no Estádio Nilton Santos neste domingo, ficou de pé para observar a recepção feita pela torcida do Glorioso na entrada das equipes no gramado.

O ex-treinador do Flamengo esteve em um dos camarotes do estádio e viu a partida da 4ª rodada do Brasileirão in-loco. A torcida fez uma festa com fumaça, papéis e faixas no momento da entrada dos times no gramado. VEJA NO VÍDEO ACIMA A REAÇÃO DO TREINADOR!