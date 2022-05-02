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futebol

VÍDEO: Jorge Jesus registra festa da torcida do Botafogo no Nilton Santos

Ex-treinador do Flamengo marcou presença em um dos camarotes do estádio e ficou de pé na entrada das equipes...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 16:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 16:01
A festa feita pelos mais de 34 mil de torcedores do Botafogo no empate com o Juventude teve um "observador de luxo". Jorge Jesus, presente no Estádio Nilton Santos neste domingo, ficou de pé para observar a recepção feita pela torcida do Glorioso na entrada das equipes no gramado.
O ex-treinador do Flamengo esteve em um dos camarotes do estádio e viu a partida da 4ª rodada do Brasileirão in-loco. A torcida fez uma festa com fumaça, papéis e faixas no momento da entrada dos times no gramado. VEJA NO VÍDEO ACIMA A REAÇÃO DO TREINADOR!
O português levantou e pegou o celular para filmar a movimentação da torcida. O momento foi gravado por um torcedor do Botafogo que estava em outro camarote ao lado. O vídeo viralizou na internet.

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