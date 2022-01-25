VÍDEO: jogadores do Flamengo participam de 'gincana' promovida pela comissão técnica; assista

O Flamengo está na terceira semana de trabalhos sob o comando de Paulo Sousa, no Ninho do Urubu, e a nova comissão técnica, além de ter adotado um "choque de ordem" quanto a hábitos no CT, tem promovido atividades "lúdicas e competitivas", em uma espécie de gincana, segundo citou o próprio clube nas redes sociais. Assista ao vídeo acima e entenda.

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Enquanto o time de Paulo Sousa segue apenas treinando e se aprimorando no CT, o provável time alternativo do Flamengo para iniciar o Carioca, em jogo contra a Portuguesa, é o seguinte: ​Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Matheus França e Yuri; Thiaguinho, Lázaro e André.