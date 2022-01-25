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futebol

VÍDEO: jogadores do Flamengo participam de 'gincana' promovida pela comissão técnica; assista

Grupo principal, comandado por Paulo Sousa, deve estrear no Estadual na quarta rodada do Campeonato Carioca...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 18:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 18:40
O Flamengo está na terceira semana de trabalhos sob o comando de Paulo Sousa, no Ninho do Urubu, e a nova comissão técnica, além de ter adotado um "choque de ordem" quanto a hábitos no CT, tem promovido atividades "lúdicas e competitivas", em uma espécie de gincana, segundo citou o próprio clube nas redes sociais. Assista ao vídeo acima e entenda.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
Enquanto o time de Paulo Sousa segue apenas treinando e se aprimorando no CT, o provável time alternativo do Flamengo para iniciar o Carioca, em jogo contra a Portuguesa, é o seguinte: ​Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Matheus França e Yuri; Thiaguinho, Lázaro e André.
Em tempo: o duelo entre Flamengo e Portuguesa será realizado às 21h35 (de Brasília) desta quarta, no Estádio Luso-Brasileiro (veja imagens do local aqui).

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