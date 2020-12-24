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Vídeo: Gustavo Gómez salvou o natal do Verdão | Atuações - Palmeiras 1 a 1 América-MG

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LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 17:00

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 17:00

Crédito: Reprodução
>> ATUAÇÕES: Gustavo Gómez é decisivo e leva melhor nota em empate do Palmeiras>> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação

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