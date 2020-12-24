Vídeo: Gustavo Gómez salvou o natal do Verdão | Atuações - Palmeiras 1 a 1 América-MG

>> ATUAÇÕES: Gustavo Gómez é decisivo e leva melhor nota em empate do Palmeiras>> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação
Publicado em
Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 17:00
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados