VÍDEO: Guardiola vai à loucura com drible, arrancada e golaço de Vini Jr. em Manchester City X Real Madrid

O golaço de Vini Jr. na derrota do Real Madrid por 4 a 3 para o Manchester City nesta terça-feira, pelo jogo de ida das semifinais da Champions League, despertou uma reação curiosa de Pep Guardiola. O treinador do time inglês se irritou com a sequência do brasileiro no lance, com direito a drible, arrancada e a conclusão da jogada.

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O atacante conseguiu o feito no segundo tempo da partida. No lance, o ex-jogador do Flamengo deixou o compatriota Fernandinho na saudade e correu todo o campo de ataque antes de bater na saída de Ederson. Foi o terceiro dele nesta edição da Champions.