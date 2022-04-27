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VÍDEO: Guardiola vai à loucura com drible, arrancada e golaço de Vini Jr. em Manchester City X Real Madrid

Torcedor gravou a reação do treinador do time inglês no momento em que o brasileiro roubou a cena no duelo de ida da semifinal da Champions League, no Etihad Stadium...

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 22:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2022 às 22:55
O golaço de Vini Jr. na derrota do Real Madrid por 4 a 3 para o Manchester City nesta terça-feira, pelo jogo de ida das semifinais da Champions League, despertou uma reação curiosa de Pep Guardiola. O treinador do time inglês se irritou com a sequência do brasileiro no lance, com direito a drible, arrancada e a conclusão da jogada.
+ Vini Jr. diz que Real Madrid 'começou mal' contra o City, e comenta golaço na Champions: 'É sempre especial'
O atacante conseguiu o feito no segundo tempo da partida. No lance, o ex-jogador do Flamengo deixou o compatriota Fernandinho na saudade e correu todo o campo de ataque antes de bater na saída de Ederson. Foi o terceiro dele nesta edição da Champions.
+ Guardiola fala em 'jogo fantástico' na vitória do Manchester City, mas lamenta: 'Infelizmente levamos gols']​O Manchester City vai para duelo decisivo na próxima semana para jogar por um empate para chegar à segunda final de Champions League de forma consecutiva. Já o Real Madrid vai precisar devolver a vitória por um gol de diferença para levar para prorrogação ou vencer por dois gols de diferença para carimbar mais uma final de Liga dos Campeões na história.

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