VÍDEO: Força mental? Coudet analisa questão psicológica do Internacional no clássico

O fato do Internacional ter acumulado a nona partida seguida sem superar o rival Grêmio no clássico da última quarta-feira (5) que valeu a decisão do returno do Gauchão não passa somente por aspectos técnicos.

Pelo menos, essa foi a avaliação feita pelo técnico Eduardo Coudet na entrevista coletiva após o revés por 2 a 0 na Arena. Para ele, existe também um contexto psicológico que precisa ser trabalhado no elenco pensando, principalmente, na intensa sequência de jogos que se avizinha.

Apesar dessa análise de força mental, Coudet não deixou de pontuar que desaprovou o desempenho de seus comandados no último Gre-Nal afirmando que o time "não colocou em campo a sua forma de atuar".