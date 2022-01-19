VÍDEO: Fluminense treina em período integral de olho no Carioca

O Fluminense segue a preparação para o Campeonato Carioca, que começa no próximo dia 27, quinta-feira, às 21h, diante do Bangu. E a terça foi de trabalho integral no CT Carlos Castilho. No período da manhã, a atividade foi na academia. À tarde, o grupo foi para o campo, com foco na força e na parte física. Abel Braga ainda trabalhou a parte tática visando a primeira partida.