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VÍDEO: Fluminense treina em período integral de olho no Carioca

Elenco fez trabalho na academia na parte da manhã e foi ao campo à tarde para seguir a preparação da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 10:50

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 10:50

O Fluminense segue a preparação para o Campeonato Carioca, que começa no próximo dia 27, quinta-feira, às 21h, diante do Bangu. E a terça foi de trabalho integral no CT Carlos Castilho. No período da manhã, a atividade foi na academia. À tarde, o grupo foi para o campo, com foco na força e na parte física. Abel Braga ainda trabalhou a parte tática visando a primeira partida.
Essa foi a única atividade integral na semana. Nesta quarta-feira, o grupo treina à tarde. Quinta, sexta e sábado, o trabalho é na parte da manhã. O domingo será de folga. Vale lembrar que Samuel Xavier e Luiz Henrique já participam normalmente após Covid-19, assim como todos os reforços. Marcos Felipe é o único desfalque, ainda em quarentena.

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