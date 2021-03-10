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futebol

VÍDEO: Flamengo segue a preparação para o Fla-Flu; veja imagens do treino

Com 100% de aproveitamento no Carioca e ainda com a molecada, Rubro-Negro enfrentará o Fluminense neste domingo, às 18h, no Maracanã...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 20:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 20:04
Nesta quarta-feira, o Flamengo treinou pela manhã no Ninho do Urubu, seguindo a preparação - em semana cheia - para o clássico diante do Fluminense, a ser realizado no domingo (14), pela 3ª rodada da Taça Guanabara. Veja imagens do treino no vídeo acima.
A atividade no Ninho do Urubu ainda não contou com a volta de Yuri, titular na estreia (diante do Nova Iguaçu) e desfalque no último jogo (contra o Macaé), aos trabalhos com o grupo. O meia treinou no gramado, mas à parte - assim como o zagueiro Bruno Viana, o primeiro reforço do Fla para 2021.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021

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