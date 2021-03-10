VÍDEO: Flamengo segue a preparação para o Fla-Flu; veja imagens do treino

Nesta quarta-feira, o Flamengo treinou pela manhã no Ninho do Urubu, seguindo a preparação - em semana cheia - para o clássico diante do Fluminense, a ser realizado no domingo (14), pela 3ª rodada da Taça Guanabara. Veja imagens do treino no vídeo acima.

A atividade no Ninho do Urubu ainda não contou com a volta de Yuri, titular na estreia (diante do Nova Iguaçu) e desfalque no último jogo (contra o Macaé), aos trabalhos com o grupo. O meia treinou no gramado, mas à parte - assim como o zagueiro Bruno Viana, o primeiro reforço do Fla para 2021.