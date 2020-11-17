VÍDEO: Flamengo apresenta novo mascote e lança campanha para torcida escolher o nome

Se a situação atual dentro de campo não é das melhores, o Flamengo conta com uma novidade para retornar ao caminho das vitórias. Nesta terça-feira, por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, o clube divulgou a nova versão do mascote rubro-negro (confira no vídeo acima).No vídeo de apresentação, o mascote conhece as instalações do CT Ninho do Urubu, se exercita na academia e ainda brinca com a bola em um dos campos. No entanto, o que mais chamou a atenção dos torcedores foi a aparência e o porte físico do urubu, inclusive o comparando com o árbitro Anderson Daronco.